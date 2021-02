“La salute nei piccoli Comuni” sarà al centro del webinar in programma giovedì 4 marzo dalle ore 16 alle 18:30.

Diversi studi scientifici hanno dimostrato l’importanza della prevenzione e della promozione della salute per migliorare la qualità della vita, ridurre l’incidenza delle malattie e la mortalità e, di conseguenza, abbattere i costi del Servizio sanitario nazionale (SSN).

Numerose patologie si possono in parte prevenire modificando il proprio stile di vita. Gli stili di vita costituiscono il principale fattore di protezione o, in prospettiva inversa, di rischio.

Grande importanza rivestono, in questo panorama, la prevenzione delle malattie e la promozione della salute che si realizzano non solo tramite politiche e strategie intersettoriali ma anche attraverso azioni rivolte direttamente alla popolazione (nelle diverse fasce d’età) al fine di promuovere abitudini di vita salutari, primi fra tutti una sana alimentazione, una buona attività fisica, il contrasto al fumo e al consumo di alcol.

Il webinar nato dalla collaborazione tra Federsanità e ANCI ha l’obiettivo, attraverso lo scambio di buone pratiche tra Comuni e Aziende sanitarie, di mettere in luce gli sforzi dei territori nella gestione delle politiche sanitarie. Si tratta, dunque, di un’occasione importante per consolidare la collaborazione tra le federazioni regionali di Federsanità, a cui afferiscono le aziende sanitarie, e le ANCI regionali.

Parteciperà all’evento il presidente della Commissione Welfare di ANCI nazionale, Edi Cicchi. Il webinar sarà moderato dal coordinatore Piccoli Comuni e Unioni di Comuni di ANCI Piemonte, Gianluca Forno.

L’iniziativa è accreditata presso l’Ordine dei Giornalisti del Piemonte per la formazione professionale continua.

PER PARTECIPARE:

https://global.gotomeeting.com/join/475345597

Codice accesso: 475-345-597