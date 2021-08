“Nei prossimi mesi i sindaci saranno chiamati a gestire una mole di lavoro enorme: da una parte la battaglia contro il Covid, che purtroppo non si arresta, dall’altra le elezioni amministrative, che richiederanno un impegno enorme. Si annuncia un autunno caldo, che metterà a dura prova la macchina amministrativa dei nostri Comuni”.

Così il presidente di ANCI Piemonte e sindaco di Vercelli, Andrea Corsaro.

“In questi mesi i sindaci non si sono mai fermati, i Comuni piemontesi hanno continuato ad erogare servizi ai cittadini – ricorda Corsaro -. Siamo motivati ad andare avanti e come sempre lavoreremo con grande responsabilità e passione ma, soprattutto, con la voglia di riconquistare la nostra quotidianità. Più che in passato, saremo impegnati in un attento e delicato lavoro di programmazione che darà i suoi frutti negli anni a venire.

Prepariamoci dunque a raccogliere le forze: sul tappeto ci sono questioni che vanno affrontate con estrema determinazione, penso ad esempio a ciò che è successo in Afghanistan, ai temi della solidarietà e dell’accoglienza, sui quali noi sindaci abbiamo sempre dato risposte efficaci. Il futuro è anche nelle nostre mani, ne siamo perfettamente consapevoli”, conclude.