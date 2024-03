Le città di Alessandria e Borgomanero si aggiudicano il supporto del “City-to-City Exchanges”

I Comuni di Alessandria e Borgomanero si sono aggiudicati il supporto del bando “City-to-City Exchanges”.

L’iniziativa, realizzata nell’ambito della European Urban Initiative (EUI), offre l’opportunità di impegnarsi in scambi bilaterali al fine di affrontare sfide specifiche legate allo sviluppo urbano sostenibile, favorendo scambi di esperienze e buone pratiche e promuovendo la condivisione di conoscenze, informazioni e soluzioni innovative.

Il bando, aperto per tutta la durata della programmazione 2021-2027, è rivolto alle autorità urbane degli Stati membri UE ovvero alle unità amministrative locali classificate come città, paesi o sobborghi (codici 1 o 2 della classificazione DEGURBA) o associazioni/raggruppamenti di autorità urbane con status giuridico di agglomerati organizzati composti da unità amministrative locali.

Possono presentare domanda le autorità urbane di qualsiasi dimensione interessate alla progettazione e all’attuazione di strategie per lo sviluppo urbano sostenibile.

Il bando finanzia visite studio o scambi online effettuati tra una città candidata (applicant city) e una o due città di un altro stato UE (peer cities). L’obiettivo è quello di migliorare le capacità dell’autorità richiedente nell’affrontare una sfida specifica, identificata attraverso un processo di apprendimento tra pari e di condivisione di competenze, esperienze e conoscenze.

Soddisfatto Ignazio Stefano Zanetta, vicepresidente di ANCI Piemonte e vicesindaco di Borgomanero: “Si tratta di un’occasione importante per aprirsi all’Europa, trarre ispirazione da altre realtà e avviare relazioni che potranno portare a nuove forme di collaborazione in Europa. A Borgomanero, per esempio, abbiamo deciso di collegare la partecipazione al City-to-City al lavoro che stiamo già facendo come coordinatori della Strategia Urbana d’Area, finanziata dalla Regione Piemonte nell’ambito dell’Obiettivo strategico 5, FESR 2021/2027. Dal 27 al 30 maggio, andremo ad approfondire come il Comune di Silla, in Spagna, ha affrontato la programmazione strategica sul proprio territorio, collegando il tema dello sviluppo locale, alla promozione della mobilità sostenibile e dell’attrattività turistica”.

Vittoria Oneto, assessora ai Progetti europei del Comune di Alessandria commenta: “Siamo entusiasti di aver ottenuto il supporto del bando City-to-City Exchanges’ Tra pochi giorni avvieremo la collaborazione con la città irlandese di Dún Laoghaire dove, dal 4 all’8 marzo, avremo l’opportunità di esplorare e apprendere cose nuove da approcci europei innovativi in tema di mobilità sostenibile per la promozione del turismo. L’obiettivo è migliorare le nostre capacità nel campo dello sviluppo urbano sostenibile, trarre ispirazione da esperienze europee e promuovere relazioni fruttuose che possano contribuire al progresso della nostra città, aprendo le porte a nuove forme di collaborazione e apprendimento reciproco. Nel mio ruolo da assessore – conclude Oneto – intendo impegnarmi attivamente per promuovere questa iniziativa all’interno della comunità, sensibilizzando enti e istituzioni locali sulle significative opportunità offerte dal programma”.

In conclusione l’invito del vicepresidente di ANCI Piemonte, Ignazio Stefano Zanetta, ai Comuni piemontesi: “Consigliamo a tutti i nostri associati di prendere in considerazione la partecipazione al bando. Gli uffici e il personale di ANCI Piemonte sono a disposizione per eventuali approfondimenti”