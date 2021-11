Dopo il ciclo di eventi dal titolo “E-procurement per gli enti locali: strumenti e novità”, ANCI Piemonte collabora alla realizzazione di una nuova serie di incontri sul tema degli appalti e degli acquisti nella PA locale, alla luce delle ultime novità normative e delle misure introdotte dal PNRR.

L’iniziativa, promossa dalla Città metropolitana di Torino con il supporto del Consip (società del MEF che opera come centrale acquisti della PA italiana), prevede 13 webinar gratuiti rivolti ad amministratori e dipendenti degli Enti locali piemontesi.

Per partecipare, occorre registrarsi ai singoli appuntamenti. Dopo la registrazione, gli iscritti riceveranno via mail le coordinate per collegarsi in autonomia agli incontri.

Le prime tre scadenze sono già stata calendarizzate: si tratta del 18 novembre, del 23 novembre e del 1° dicembre.

