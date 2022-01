Con la nuova ordinanza firmata dal ministro della Salute anche il Piemonte entra in zona gialla assieme ad altre 10 regioni d’Italia.

Con il passaggio in zona gialla, non si registrano novità sostanziali per quanto riguarda regole e restrizioni. Come è noto, già da alcuni giorni la mascherina all’aperto è obbligatoria in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico. Nessun cambiamento nemmeno per bar e ristoranti, dove dallo scorso 27 dicembre è necessario esibire il green pass rafforzato anche per le consumazioni al bancone.

ANCI Piemonte ha sintetizzato tutte le misure in vigore in zona gialla in un’agile infografica che pubblichiamo qui sotto.

VISIONE DOCUMENTO E DOWNLOAD