ANCI e Fondazione IFEL, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, organizza un webinar informativo sulle modalità di accesso ai contributi previsti in Legge di Bilancio 2021 (art. 1 comma 797) finalizzati ad incentivare l’assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali in funzione del raggiungimento del livello essenziale definito da un operatore ogni 5.000 abitanti in ciascun Ambito territoriale.

In vista della scadenza di cui all’art. 1 comma 798, il seminario intende fornire chiarimenti alle domande delle amministrazioni comunali.

ISCRIVITI AL WEBINAR

Maggiori info sul sito della Fondazione IFEL