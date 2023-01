Un webinar per illustrare il lavoro svolto dall’ANCI sulla legge di bilancio e per fornire un quadro generale delle norme previste dal testo di legge e le questioni ancora aperte di interesse per Comuni e Città metropolitane. All’evento, svoltosi lunedì 16 gennaio e fortemente voluto dal segretario generale dell’ANCI Veronica Nicotra, hanno partecipato da remoto oltre 500 tra amministratori e addetti ai lavori.

Nel corso del webinar sono intervenuti, oltre al segretario generale Veronica Nicotra, il vicesegretario generale ANCI Stefania Dota e il responsabile Finanza locale ANCI Andrea Ferri, che hanno illustrato nel dettaglio le norme e i contributi previsti dalla legge di bilancio 2023 (dal federalismo differenziato ai LEP, dalle norme sull’affidamento dei lavori, appalti, personale alla rigenerazione urbana).

“Il giudizio che diamo sulla legge di bilancio come Associazione dei Comuni – ha sottolineato Nicotra – è in chiaroscuro: se alcune questioni generali sono state accolte altre restano ancora aperte. Il 2023 sarà un anno difficile per i Comuni, anche per la crisi energetica che stiamo affrontando: deve essere reso maggiormente gestibile il Fondo di solidarietà comunale su cui abbiamo posto all’attenzione del governo che i 50 milioni previsti per i Comuni sono insufficienti. Chiederemo ulteriori 100 milioni soprattutto per andare incontro alle problematiche che riguardano i piccoli Comuni. La legge di bilancio – ha concluso il segretario generale – è un percorso che cercheremo di accompagnare insieme”.