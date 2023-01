Ferrovie dello Stato incontrerà gli amministratori locali martedì 31 gennaio ore alle 11:30 nella sede nazionale di ANCI, in Via dei Prefetti 46.

L’evento – che potrà essere seguito dalla pagina Facebook di ANCI Comunicare – si pone l’obiettivo di illustrare la nuova governance del gruppo, imperniata su quattro capisaldi ovvero infrastrutture, passeggeri, logistica e urbano. Parole d’ordine: rigenerazione, mobilità condivisa, sostenibilità, per realizzare le infrastrutture necessarie a garantire spostamenti in ambito cittadino sempre più intermodali ed ecosostenibili e rendere sempre più attrattive e accessibili le stazioni.

In particolare, martedì 31 gennaio verranno illustrati il Polo Urbano – Capogruppo FS Sistemi Urbani e Grandi Stazioni Immobiliare (si tratta del soggetto attuatore della rigenerazione urbana di FS) e l’impegno dell’azienda a supportare fattivamente gli enti locali, dalla progettazione all’individuazione della fonte di finanziamento, fino alla realizzazione del progetto.

Tra le priorità strategiche di quest’azione rientrano la valorizzazione degli asset non più funzionali al servizio ferroviario in chiave di rigenerazione sostenibile delle città, lo sviluppo di soluzioni di intermodalità e gestione integrata dei parcheggi e l’avvio di nuove partnership. Nelle grandi città italiane, responsabili per il 40% dell’utilizzo di energia prodotta e del 70% delle emissioni di gas a effetto serra, il Gruppo FS è impegnato in diversi progetti di recupero per un riutilizzo virtuoso degli asset dismessi del suo patrimonio immobiliare e fondiario, situati in prossimità delle stazioni o dei centri cittadini. Nelle vicinanze delle stazioni e delle ferrovie si contano, ad esempio, circa 30 milioni di metri quadri di spazi che possono essere utilizzati per produrre energia pulita, corridoi verdi, piste ciclabili e aree di sosta.

All’evento di Roma parteciperà il vicepresidente di ANCI Piemonte, Vincenzo Camarda.