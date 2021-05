Il Dipartimento per le politiche della famiglia ha pubblicato le Linee guida per la gestione in sicurezza delle attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza Covid-19.

Il testo è stato redatto con la collaborazione di ANCI, UPI, Conferenza delle Regioni, Società italiana di Pediatria, d’intesa con i Ministeri dell’istruzione, della Salute, del Lavoro e delle Politiche sociali, delle Politiche giovanili e dello Sport.

SCARICA LE LINEE GUIDA