Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con la Commissione europea e con l’Ufficio per l’Italia dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, promuove una call per raccogliere e valorizzare le buone pratiche nel campo della tutela del lavoro dignitoso in agricoltura.

L’iniziativa si rivolge a attori pubblici e privati, associazioni, organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e sindacati che si sono distinti nella promozione del lavoro dignitoso e nella lotta allo sfruttamento lavorativo in agricoltura secondo le direttive e le azioni prioritarie previste dal “Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato 2020 – 2022“.

La scadenza per la segnalazione delle buone pratiche è il 27 novembre 2020. Per partecipare alla call occorre inviare una email all’indirizzo tavolocaporalato@lavoro.gov.it.

A seguito della segnalazione verranno inviati un questionario e una guida alla descrizione delle le iniziative attuate.