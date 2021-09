Sul portale del ministero dell’Interno è pubblicato un comunicato stampa relativo alle risorse dedicate all’assegnazione di contributi per investimenti in opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n.145). Le risorse disponibili per l’anno 2021 sono state già assegnate ai Comuni con decreto interministeriale del 23 febbraio 2021, come rettificato dal decreto interministeriale del 25 agosto 2021 (allegato 1e allegato 2).

Le risorse per l’anno 2022, pari a 1.750 milioni di euro (comma 139-bis dell’articolo 1 della citata legge n.145 del 201), saranno invece assegnate, come previsto dalla norma, tramite scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l’anno 2021.

Al fine dello scorrimento della graduatoria, i Comuni beneficiari devono confermare l’interesse al contributo per le opere ammesse (vd. elenco), inviando una comunicazione esclusivamente con modalità telematica tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI – TBEL, altri certificati), entro le ore 24.00 del 16 settembre 2021 al Ministero dell’Interno – Direzione Centrale della Finanza Locale.

La procedura da seguire è analoga a quella già utilizzata per la compilazione della richiesta di contributo.

Si ritiene opportuno ricordare che, in base al quadro normativo vigente, per l’assegnazione della quota ordinaria per l’anno 2022, pari a 450 milioni di euro, l’invio delle richieste dovrebbe concludersi entro il prossimo 15 settembre. Tuttavia, nei giorni scorsi, il “Modello di certificazione informatizzato” con il quale i Comuni devono comunicare la richiesta di contributo non risultava ancora disponibile. Prossimamente verranno quindi chiarite le modalità e i termini di assegnazione dei fondi relativi al 2022, a partire dal termine per le richieste dei Comuni.