“L’ANCI nazionale, con il presidente Antonio Decaro e tutti gli ottomila Comuni italiani, sarà sempre dalla parte di sindaci e amministratori che si battono per il rispetto della legalità e delle regole di ordinata convivenza civile. Per questo, a nome mio e del Consiglio nazionale ANCI che presiedo, esprimo sostegno e solidarietà al primo cittadino di Chivasso, Claudio Castello, minacciato gravemente e offeso per aver affermato il rispetto delle disposizioni anti covid nella sua città”.

Lo dichiara il presidente del Consiglio nazionale ANCI, Enzo Bianco. “Siamo sicuri che le autorità di pubblica sicurezza faranno come sempre la loro parte. Ma, in una fase delicata come quella che attraversiamo, è ancora più importante che i cittadini comprendano – conclude Bianco – il valore di regole poste a tutela di tutti, isolando chi le infrange e sostenendo invece sindaci e amministratori che fanno il loro dovere”.