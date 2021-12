È attivo in Piemonte il progetto “Ohana – in famiglia nessuno è solo”, rivolto a tutti coloro che si occupano di minori stranieri non accompagnati (MSNA) con l’obiettivo di formare competenze e affinare sensibilità verso l’affido di minorenni migranti soli.

Il progetto – finanziato dal fondo Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 e realizzato da CNCA in collaborazione con “Refugees Welcome Italia Onlus”, “Istituto Don Calabria” e “Crinali Cooperativa Sociale Onlus” – si propone di promuovere l’affidamento familiare di minori stranieri non accompagnati in 7 Regioni (Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia e Veneto).

Il programma formativo si sviluppa in 3 edizioni che raggruppano le 7 Regioni coinvolte dal progetto. Ogni edizione è articolata in tre moduli on-line e uno in presenza. Si tratta di un’ottima opportunità per affrontare il tema dell’affidamento familiare dei MSNA nella sua complessità e specificità.

Tutta la documentazione è scaricabile al link del progetto.