Prosegue il percorso del progetto “Mobilità Sicura”, promosso da ANCI e finanziato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il prossimo 17 giugno, nella Sala Conferenze di ANCI Lombardia di Milano, si terrà il terzo Seminario Nazionale dal titolo “Controlli su strada e guida in stato di alterazione. Normativa, strumenti operativi e approcci integrati”.

L’iniziativa è rivolta a polizie locali, amministratori e operatori della sicurezza stradale e rappresenta un’occasione di approfondimento e confronto sulle più recenti novità normative e operative in materia di controlli relativi alla guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti. Nel corso dei lavori saranno affrontati, tra gli altri, i temi dell’applicazione dell’art. 187 del Codice della Strada, della Direttiva Ministero della Salute – Ministero dell’Interno dell’aprile 2025, degli aspetti medico-legali, degli approcci psicologici nella gestione dei controlli e delle nuove tecnologie a supporto delle attività operative.

Interverranno rappresentanti istituzionali, comandanti delle polizie locali, docenti universitari ed esperti del settore.

