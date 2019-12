Nell’ambito delle azioni promosse dal Ministero dell’Ambiente a favore della mobilità sostenibile, l’ANCI organizza la Conferenza Nazionale “Un passo per il futuro delle Città” che si terrà a Catania il prossimo 27 gennaio.L’obiettivo della Conferenza è quello di valorizzare le Politiche di Mobilità Sostenibile per le Città, alla luce delle trasformazioni territoriali, dei nuovi scenari programmatici e di governance, delle opportunità finanziarie e tecnologiche esistenti, in coerenza con gli indirizzi nazionali e comunitari e alla luce delle minacce rappresentate dai cambiamenti climatici.

La conferenza si articolerà in due sessioni: al mattino è previsto un confronto sulle politiche per la mobilità degli enti locali, alla presenza del presidente ANCI Antonio Decaro e del sottosegretario del Ministero dell’Ambiente Roberto Morassut, mentre al pomeriggio è in programma una sessione formativa sul tema del rinnovo delle gare del servizio TPL, con aggiornamenti e novità sui Piani Urbani del Traffico e sui PUMS.

All’evento parteciperanno 40 giovani amministratori locali provenienti da tutta Italia (2 per regione). Per ulteriori informazioni e dettagli è possibile consultare il programma allegato.