Non solo risorse derivanti dal PNRR ma l’intera evoluzione del contesto normativo, che ha riguardato in particolare il Codice degli Appalti, ha determinato da parte degli enti locali la necessità di “semplificare” le modalità di svolgimento degli iter amministrativi, soprattutto per ciò che riguarda la realizzazione degli investimenti in opere pubbliche.

In questo contesto nasce “Easy”, piattaforma realizzata dalla fondazione IFEL grazie ad una convenzione con MEF e MINT con l’obiettivo di accompagnare i Comuni nel corso dell’intero ciclo degli investimenti: dal finanziamento alla programmazione, dalla progettazione all’affidamento, dall’esecuzione fino alla rendicontazione. Attraverso la nuova piattaforma, infatti, si accederà a modelli standard di procedura, schemi atto, casi reali d’investimento già realizzati da usare come esempi, informazioni sulle risorse e le regole, lezioni online.

“A completamento del percorso intrapreso da IFEL sui servizi offerti per il PNRR a favore dei comuni trova il suo completamento in Easy che offre la possibilità alle amministrazioni, e penso alle più piccole, di programmare in modo efficace i propri investimenti – ha spiegato nell’evento di lancio il presidente di IFEL e sindaco di Novara, Alessandro Canelli -. Questo strumento, sia chiaro, non risolve in modo assoluto le difficoltà che comunque, nonostante ci sia in corso una ripresa degli investimenti come dimostrano i dati degli ultimi anni, ostacolano procedure nella messa a terra degli interventi. “Easy” aiuterà i Comuni all’interno dell’intero sistema degli investimenti pubblici; dalla standardizzazione e potenziamento dei processi di individuazione di percorsi di efficientamento fino ai processi di programmazione ed esecuzione degli investimenti pubblici”.

L’iniziativa, oltre a offrire un utile strumento digitale agli enti locali, pone solide basi per la collaborazione e condivisione tra le amministrazioni comunali. La piattaforma supporterà l’attuazione di tutte le tipologie di investimenti locali, compresi quelli co-finanziati da risorse aggiuntive dell’Unione Europea (politica di coesione e di sviluppo rurale). In particolare, una specifica azione sarà dedicata al supporto dei target legati agli investimenti PNRR, di cui i Comuni sono soggetti attuatori. Suddetta azione potrà altresì dispiegarsi su tematiche orizzontali (per applicazione principio DNSH) rilevanti ai fini della certificazione della spesa PNRR.

“Si tratta di un’iniziativa molto ambiziosa, destinata a espandersi anche con il contributo degli stessi comuni nel corso tempo – afferma il viceministro all’Economia e alle Finanze Laura Castelli, che aggiunge -. Easy è il frutto del lavoro e della collaborazione tra le istituzioni e di chi lavora nella macchina dello Stato ed accoglie il percorso intrapreso del PNRR attraversando amministrazioni diverse. Sarà un punto fermo su quale insegnare alle amministrazioni locali una navigazione positiva capace di accompagnare passo passo gli interventi pubblici. Siamo consapevoli tutti della complessità dei passaggi e dei percorsi che investono i comuni nel mettere insieme gli investimenti, ora è necessaria un’inversione di rotta. Dopo anni di blocchi è il momento di tornare ad investire anche con strumenti nuovi come nel caso del lavoro svolto da ANCI e IFEL”.

Durante l’incontro – che ha visto la partecipazione di Valerio Iossa, direttore generale della Unità di missione per l’attuazione del PNRR per la Funzione Pubblica – il direttore di IFEL Pierciro Galeone ha presentato i servizi messi a disposizione dei Comuni a titolo gratuito, per i quali è stato anche creato un numero verde di help-desk “EasyCall” accessibile previa registrazione sul sito A QUESTO LINK.

Scarica le slide della piattaforma “Easy”