Un webinar internazionale sul tema della sostenibilità e delle global cities è in programma martedì 22 giugno alle ore 17:30. All’evento, organizzato dal Centro Studi Americani, parteciperà il vicepresidente ANCI Federico Pizzarotti. Saranno presenti personaggi di rilevanza internazionale come Penny Abeywardena, commissario per gli Affari Internazionali dell’amministrazione De Blasio, Sheila Foster, professoressa a Georgetown e già a capo del Global Parliament of Mayors ed Ermete Realacci, presidente di Symbola.

Al centro dell’incontro il ruolo delle città nella riduzione delle emissioni, nella diffusione delle energie rinnovabili, nei programmi di giustizia sociale e nella lotta alle disuguaglianze

L’incontro, che avverrà via zoom, favorirà il dialogo tra le amministrazioni italiane e quelle statunitensi, approfondendo le sfide e le opportunità della city diplomacy in ambito politico, industriale e sociale.

REGISTRATI QUI