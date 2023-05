Con la nota n. 6544 dello scorso 18 maggio avente ad oggetto “Riepilogo dati economico finanziari Fondo Povertà triennio 2018-2020 al 31 maggio 2023”, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali comunica che a partire dal prossimo 1° giugno, ciascun Ambito Territoriale Sociale dovrà completare il monitoraggio della spesa al 31 maggio 2023 a valere sulle diverse annualità e sulle diverse quote del Fondo Povertà.

Tutti gli ATS beneficiari delle quote del Fondo Povertà per il triennio 2018-2020, dovranno obbligatoriamente inserire i dati richiesti in Piattaforma Multifondo entro e non oltre il 20 prossimo giugno.