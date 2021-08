Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ha pubblicato una circolare recante “Nuove disposizioni in materia di vicesegretari comunali e segretari comunali”.

Il documento dispone la possibilità di raddoppiare la durata dell’incarico del vicesegretario comunale, dagli attuali dodici mesi a complessivi ventiquattro mesi. Durante tale periodo, nei Comuni fino a 5.000 abitanti e in quelli fino a 10.000 che abbiano stipulato una convenzione per l’ufficio di segreteria, le funzioni attribuite al vicesegretario comunale possono essere esercitate da un funzionario comunale di ruolo, purché in servizio da almeno due anni in un ente locale e in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di segretario comunale.

In questi anni, raccogliendo le segnalazioni giunte da numerosi sindaci, ANCI Piemonte si è più volte fatta portavoce della questione con ANCI nazionale e con il Governo.

Si tratta dunque di una una boccata di ossigeno per molti Comuni, nelle more di un intervento strutturale che possa risolvere in maniera definitiva un problema annoso, anche in vista dei progetti e degli obiettivi del PNRR.

Per saperne di più scarica la circolare DAIT n. 52 del 9 agosto 2021.