Salgono a 3.066 i posti SAI messi a disposizione dal Viminale, che aveva ampliato l’offerta con il DM del 25 marzo 2022.

In particolare, sono stati finanziati 1.000 nuovi posti a valere sui fondi previsti dal succitato avviso, per il triennio 2022-2024. Per il Piemonte sono stati finanziati i Comuni di Berzano di San Pietro, Bollengo e Druento, per un totale di 49 posti. Consulta la graduatoria a questo link.

Ulteriori 2.066 posti sono stati finanziati, fino al prossimo 31 dicembre, a valere sull’art. 26 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, con cui si è disposto il trasferimento di risorse dal fondo emergenza della Protezione civile al Ministero dell’Interno, per il finanziamento di progetti SAI nel limite di 8.000 posti. Di seguito il link della graduatoria.

Con riferimento ai 2.066 posti, finanziati con il fondo emergenza della Protezione civile, ANCI Nazionale ha richiesto al Ministero dell’Interno di prevedere la prosecuzione del finanziamento oltre la data del 31/12/2022, nella consapevolezza che una durata di progetto così breve rende molto difficile per i Comuni attivare i posti.