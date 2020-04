Dopo il successo del primo webinar, ANCI e Uncem organizzano un nuovo seminario online dedicato al tema del divario digitale nei Comuni, che si terrà martedì 14 aprile dalle ore 17 alle 19.

In piena emergenza Coronavirus, le reti di telecomunicazione assumono un’importanza fondamentale per la sopravvivenza di Enti pubblici e aziende. I territori sono costretti a fare conti con l’annosa questione del digital divide, che mai come in questo momento sembra aumentare le distanze tra la collettività e contribuisce ad alimentare le diseguaglianze.

Con il decreto “Cura Italia”, il Governo ha messo le basi per il potenziamento delle infrastrutture sull’intero territorio nazionale, ma intanto i Comuni sono in difficoltà. ANCI Piemonte e Uncem si sono fatte carico del problema, facendo sentire la loro voce nell’ambito della Cabina di regia organizzata a livello regionale.

Per partecipare alla riunione da computer, tablet o smartphone è necessario collegarsi al link www.anci.piemonte.it/14aprile2020 con il codice d’accesso 855-872-669.

All’evento interverranno il vicepresidente all’Innovazione di ANCI Piemonte, Michele Pianetta e il presidente di Uncem, Marco Bussone.

Per informazioni:

uncem.nazionale@uncem.it

info@anci.piemonte.it