È disponibile online la graduatoria dei progetti del bando Sport e Periferie 2020 che include, così come previsto dal paragrafo 9 del bando, gli interventi oggetto di finanziamento e quelli non finanziati, con l’indicazione del punteggio totalizzato.

Sempre sul sito del Dipartimento per lo sport è possibile visionare:

I Comuni assegnatari del finanziamento saranno contattati per aggiornamenti e ulteriori indicazioni, in particolare per quanto riguarda gli adempimenti propedeutici alla sottoscrizione della Convenzione prevista dal bando, nella quale saranno definiti termini e modalità di realizzazione del progetto presentato e di successiva erogazione del finanziamento.

Per maggiori informazioni e delucidazioni è possibile contattare il Dipartimento per lo sport esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata progettisport@pec.governo.it, indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “Bando sport e periferie 2020 – richiesta motivazione esclusione domanda prot. (es. BANDO202000000)”. Non saranno fornite informazioni tramite contatto telefonico.