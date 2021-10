Il Ministero dell’Interno ha pubblicato un nuovo avviso per gli Enti locali titolari di progetti SAI al fine di avviare la procedura di ampliamento di 3.000 posti da destinare esclusivamente all’accoglienza di nuclei familiari anche numerosi.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 18 del 26 novembre p.v. attraverso l’apposito modello (disponibile anche in formato word al link https://fnasilo.dlci.interno.it/sprar/) che dovrà essere inoltrato alla Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, esclusivamente all’indirizzo PEC ampliamentosai@pecdlci.interno.it ed indicando come oggetto: “ampliamento posti categ. ORDINARI”.

Per poter disporre in modo più celere dei nuovi posti, verranno adottati due decreti di finanziamento: il primo finanzierà le domande di ampliamento pervenute entro il 5 novembre 2021, il secondo quelle pervenute entro il termine finale del 26 novembre 2021, nei limiti delle risorse disponibili.

La comunicazione, insieme al format di domanda, sono disponibili alla pagina https://www.interno.gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-e-contratti/ampliamento-rete-sai-3000-posti-categoria-ordinari.

Si ricorda, inoltre, che, nel caso il firmatario sia una persona differente dal legale rappresentante, è necessario allegare alla domanda l’atto di delega o altra documentazione attestante il potere di firma.

Nel caso in cui si prevedano strutture di accoglienza su territori di Comuni differenti dall’Ente locale proponente l’ampliamento, è altresì necessario acquisire e allegare alle domande le lettere di adesione di tali Enti.

Per informazioni e chiarimenti, si invita a scrivere all’indirizzo accesso.sai@cittalia.it.

Al fine di approfondire la comunicazione in oggetto, il 18 ottobre p.v. si svolgerà il webinar “Ampliamento dei posti dei progetti di accoglienza SAI – tipologia ORDINARI. Comunicazione del Ministero dell’Interno del 12.10.2021”. Il link per l’iscrizione verrà inoltrato con comunicazione successiva.