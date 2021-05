La Regione Piemonte ha pubblicato il primo bando del progetto “Mindchangers: Regions and youth for Planet and People“, finalizzato al rafforzamento delle strategie per il coinvolgimento dei giovani 15-35 sui temi dello sviluppo sostenibile e della cooperazione internazionale, con particolare riguardo ai fenomeni del cambiamento climatico e della migrazione.

Il bando è il primo dei due inviti a presentare proposte previsti dal progetto con l’obiettivo di:

– aumentare la consapevolezza e l’impegno dei giovani per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030

– rafforzare e sostenere i partenariati tra le AL, le OSC e i giovani a livello locale,

– incentrarsi sui temi Cambiamenti climatici e/o Migrazioni,

– prevedere attività di educazione alla cittadinanza mondiale e di comunicazione.

Le risorse complessive ammontano a 450 mila euro. Verranno ritenute prioritarie le iniziative progettuali che prevedano la collaborazione con media e il coinvolgimento di soggetti dei Paesi partner (OECD DAC list).

Ulteriori dettagli sul sito della Regione Piemonte.

SCARICA IL BANDO