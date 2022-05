È online il primo numero della nuova newsletter dedicata au progetti finanziati dall’Avviso pubblico “Fermenti in Comune”. L’avviso promosso da ANCI e finanziato con risorse provenienti dal Fondo Nazionale Politiche Giovanili è volto a stimolare il protagonismo giovanile nella dinamica di rilancio dei Territori.

Con “Fermenti in Comune” sono state messe a disposizione specifiche risorse per Comuni piccoli, medi e grandi consentendo la realizzazione di interventi rivolti ai giovani in risposta a cinque sfide sociali:

– uguaglianza per tutti i generi;

– inclusione e partecipazione;

– formazione e cultura;

– spazi, ambiente e territorio;

– autonomia, welfare, benessere e salute.

Lo scopo della newsletter è quello di raccontare gli interventi attualmente in atto nei territori finanziati dell’Avviso, permettendo così di dare risalto alle attività a favore della popolazione giovanile attuate dai Comuni italiani.