Offrire ai Comuni e alle Città metropolitane un quadro d’insieme di tutte le regole vigenti per assumere personale, sia a tempo indeterminato con il nuovo criterio della cosiddetta “sostenibilità finanziaria” introdotto due anni fa, che a tempo determinato, utilizzando le risorse proprie di bilancio e quelle del PNRR.

É con questo intento che è stato dato alle stampe il 31° Quaderno operativo dell’ANCI su “Le regole ordinarie e straordinarie per le assunzioni di personale”.

Il quaderno si pone l’obiettivo di dare una visione organica ad una materia in continua evoluzione e contiene le istruzioni tecniche, le linee guida, le note e la modulistica.

Il manuale vuole favorire un’accelerazione delle assunzioni ad oggi consentite per realizzare gli investimenti che vedono i Comuni e le Città Metropolitane come soggetti attuatori delle misure PNRR, nonché per procedere al necessario rafforzamento degli organici dopo un lungo periodo di drammatica riduzione del personale dei Comuni.

Il volume si suddivide in due capitoli: il primo dedicato alle regole ordinarie per le assunzioni a tempo indeterminato in base al DM 17 Marzo 2020 ed il secondo che approfondisce le regole ordinarie e straordinarie per le assunzioni a tempo determinato per l’attuazione degli investimenti a valere sulle risorse PNRR. Completa il quadro d’insieme, il richiamo puntuale a linee guida, delibere delle Corte dei Conti e circolari sul tema delle assunzioni negli Enti locali.