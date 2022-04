È online la manifestazione di interesse rivolta ai Comuni sede di tappa del Giro d’Italia 2022, per finanziare la realizzazione di eventi promozionali e divulgativi sul Giro d’Italia, sulla storia, sulle tradizioni e sulle peculiarità dei Comuni sede di tappa, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al ciclismo e al settore del turismo sportivo come strumento trasversale per le politiche pubbliche.

La manifestazione d’interesse, che si inquadra nell’ambito delle attività previste dall’accordo del 20 dicembre 2019 tra l’ANCI e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, sull’utilizzo delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili 2019, finanzia la realizzazione di eventi promozionali e divulgativi di carattere formativo, da realizzarsi in collaborazione con le associazioni giovanili.