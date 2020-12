In occasione della 70esima Giornata Mondiale dei Diritti Umani, è stato pubblicato il nuovo Rapporto Annuale Siproimi (Atlante Siproimi 2019). Molti i dati contenuti nel Rapporto, scaricabile direttamente dal sito siproimi.it.

Nel 2019 i progetti finanziati dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA), che costituiscono la rete del SIPROIMI (oggi SAI), sono stati 844 (54 per persone con disagio mentale e/o disabilità fisica, 166 per minori stranieri non accompagnati e 631 di catergoria ordinaria) rendendo disponibili 33.625 posti in accoglienza (684 posti per persone con disagio mentale e/o disabilità fisica, 4.255 per minori stranieri non accompagnati, 28.686 per ordinari) interessando a vario titolo (come enti titolari, sedi di struttura o afferenti ad aggregazioni di comuni titolari di progetto) quasi mille e settecento Comuni (di cui il 54% piccoli Comuni). Gli enti titolari di progetto sono quindi 617 Comuni, 19 province/città metropolitane, 27 Unioni di Comumi e Comunità montane e 50 altri enti, presenti in 104 province e in tutte le regioni italiane.

Delle quasi 40mila persone accolte nel SIPROIMI nel corso del 2019, il 20,3% è richiedente protezione internazionale, il 23,3% titolare di protezione umanitaria, mentre il 44% è titolare di protezione internazionale. Nigeria, Gambia e Mali sono le tre nazionalità maggiormente rappresentate tra le persone in accoglienza (seguono Pakistan, Senegal, Somalia, Costa d’Avorio, Guinea, Siria, Ghana). Il 72,6% degli accolti è giunto in Italia attraverso gli sbarchi sulle coste, il 10% attraversando la frontiera terrestre, il 7,4% per via aerea. Rilevante la presenza di beneficiari in condizioni di vulnerabilità: 8,4% vittime di tortura o violenze, 4,9% vittime di tratta, 3,7% con disagio mentale. Il 44,3% degli accolti ha tra i 18 e 25 anni, il 34% tra 26 e 40 e il 16,3% tra 0 e 17 anni. I minori stranieri non accompagnati accolti sono stati 4752, il 96,5% sono giovani maschi provenienti da Gambia, Albania, Pakistan, Senegal e Mali. Nel 2019 le donne accolte – provenienti principalmente da Nigeria, Siria e Somalia – sono state il 19,5 % del totale e la loro presenza negli anni è in progressiva e costante crescita.

È possibile scaricare l’Atlante Siproimi 2019 direttamente a questo link.

