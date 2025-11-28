L’Anci invita tutti i Comuni ad aderire a “Orange the World – UNiTE 2025”, la campagna globale delle Nazioni Unite, coordinata in Italia da UN Women Italy, che quest’anno pone al centro il tema della violenza digitale contro le donne e le ragazze: una delle forme di abuso in più rapida crescita e con gravi conseguenze sulla sicurezza, sulla partecipazione democratica e sui diritti umani.

Dal 25 novembre al 10 dicembre, in occasione dei 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere, le amministrazioni comunali sono invitate a promuovere iniziative di sensibilizzazione, azioni simboliche e attività rivolte alla cittadinanza per affermare, anche nel mondo digitale, i valori del rispetto, della parità e della dignità della persona.

I dati sulla violenza digitale, che comprende atti di abuso, molestie, persecuzione e sfruttamento compiuti o amplificati tramite strumenti digitali e piattaforme online, sono allarmanti: oltre il 90% dei deepfake pornografici diffusi online raffigurano donne senza consenso, mentre giornaliste, amministratrici locali, attiviste e altre figure pubbliche risultano tra i bersagli più esposti a molestie e campagne d’odio digitali.

I Comuni possono partecipare attivamente alla Campagna delle Nazioni Unite attraverso azioni simboliche e campagne informative rivolte alla cittadinanza. Tra le iniziative proposte: