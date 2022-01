Quali sono le misure per il digitale destinate ai Comuni previste nel PNRR? Quali saranno le modalità di accesso alle risorse? Quando saranno aperti i primi avvisi?

Sono queste alcune delle domande al centro del webinar organizzato da ANCI assieme al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle risorse per la digitalizzazione della PA previste dal PNRR, in programma mercoledì 26 gennaio alle ore 11 – “PA Digitale. Le risorse per i Comuni protagonisti della transizione digitale“.

Per seguire l’evento è possibile ISCRIVERSI QUI. Nel corso dell’evento verrà anche presentata la piattaforma PA digitale 2026.