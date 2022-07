Una summer school a cura di CheFare, Compagnia di Sanpaolo, ANCI-National URBACT Point e Comune di Torino per la costruzione di competenze pratiche e strategiche per funzionari della Pubblica Amministrazione locale in vista del PNRR e in risposta ai nuovi bisogni espressi dalla società.

La summer school si terrà in presenza a Torino il 5 e il 6 settembre. L’obiettivo è quello di contribuire alla costruzione di competenze pratiche e strategiche per funzionari della Pubblica Amministrazione locale, rispetto al tema della partecipazione. Questo permetterà di generare e abilitare lo sviluppo di risposte ai bisogni dei territori, che nascono dalla connessione di soggetti vari, formali e informali, istituzionali e non istituzionali.

Nel corso della formazione si alterneranno momenti di formazione frontale, presentazione di testimonianze e casi studio, e momenti di workshop. La scuola coinvolgerà 20 partecipanti tra tecnici e funzionari che operano nella Pubblica Amministrazione, selezionati tramite una call.

Le iscrizioni sono aperte fino al 26 luglio 2022, la summer school non prevede la copertura dei costi di vitto e alloggio dei partecipanti.

ISCRIVITI QUI