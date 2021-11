PA e Terzo Settore insieme per pianificare e progettare in modo agile ed efficace le politiche di sviluppo del territorio. L’art. 55 del Codice del Terzo settore promuove, infatti, la possibilità di affidarsi agli Enti del Terzo settore senza ricorrere agli affidamenti mediante appalti pubblici.

Ma quali saranno gli strumenti giuridici e le modalità operative che consentiranno questa sinergia?

E, soprattutto, perché la Pubblica amministrazione dovrebbe ricorrere alla coprogettazione e alla coprogrammazione? Quali i vantaggi e i benefici per le comunità?

A queste domande cercherà di rispondere il convegno “Coprogettazione e coprogrammazione quali strumenti per una reale politica sussidiaria” che si terrà martedì 23 Novembre dalle ore 9.30 alle 13 nei locali della Villa del Buon Pastore, in via Canuto 12 a Domodossola, e in diretta streaming sul canale YouTube del Centro Servizi per il Territorio (CST) di Novara e del VCO.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il CST Novara VCO (gestore del Centro Servizi per il Volontariato nelle due province), la Fondazione Comunità Novarese, la Fondazione Comunitaria del VCO, l’ANCI Piemonte, il Comune di Domodossola, il Comune di Novara e i Consorzi dei Servizi Sociali del Cusio, dell’Ossola e del Verbano.

Per la partecipazione in presenza clicca qui

Per partecipare in diretta streaming clicca qui

Per informazioni: info@ciesseti.eu

Modererà l’incontro il Direttore del CST Novara VCO, Caterina Mandarini.

Scarica la locandina per conoscere il programma dettagliato .