“Urban Award 2020”, iniziativa patrocinata da ANCI giunta alla quarta edizione, è pronta a ripartire. L’obiettivo è quello di premiare chi mette i cittadini nelle condizioni di utilizzare la mobilità dolce, in particolare la bicicletta negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro.

Negli ultimi anni i Comuni hanno iniziato a investire in mobilità dolce. Urban Award intende far conoscere le soluzioni che le amministrazioni stanno programmando o realizzando per consentire ai cittadini e ai turisti di incrementare l’utilizzo di biciclette e trasporti integrati per i propri spostamenti. Il tutto per favorire la mobilità sostenibile in grado di diminuire l’impatto ambientale generato dai veicoli privati. Il Premio prenderà in considerazione i progetti appena approvati o in essere dalle amministrazioni pubbliche. Verranno prese in considerazione anche le attività di comunicazione e sensibilizzazione attuate dai Comuni attraverso eventi e iniziative volte a promuovere l’uso della mobilità integrata, come bici e mezzi pubblici oppure mobilità dolce integrata con il trasporto pubblico locale per una riduzione dell’uso dell’auto privata.

I sindaci (e/o un delegato) potranno presentare la candidatura per le attività progettuali poste in essere (esempio: progetti di bike to work/bike to school, quelli di mobilità integrata, progetti di bike cargo per la logistica urbana, le attività di comunicazione e sensibilizzazione, da parte dell’amministrazioni di tali progetti, attraverso eventi ed iniziative volte a promuovere l’uso di mobilità integrata, etc) mediante l’invio dell’Application form e della documentazione fotografica come richiesta nel Regolamento entro e non oltre il 19 ottobre 2020 alla mail urban@viagginbici.com. La domanda di partecipazione dovrà contenere una descrizione del progetto supportata da materiale fotografico o video, che consenta alla giuria di valutare l’effettivo beneficio che deriva alla città e ai cittadini dal progetto presentato.

I Comuni vincitori saranno premiati in occasione della XXXVII Assemblea Nazionale ANCI, in programma nel mese di novembre. Al vincitore del Primo Premio, verranno regalate da alcune aziende italiane aderenti ad Ancma 30 una serie di biciclette.

Per qualsiasi chiarimento e/o info in merito è possibile contattare al 333/4621090 Loredana Cruciani.