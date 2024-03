Il progetto europeo “Mindchangers – Regions and Youth for Planet and People”, coordinato dalla Regione Piemonte in partnership con il Consorzio delle Ong Piemontesi ETS e altre 7 realtà europee, ha lanciato un nuovo social media contest rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

C’è tempo fino al prossimo 3 aprile per inviare il proprio video. Il concept del contest è “The future will thank you” (Il futuro vi ringrazierà), collegato al video di promozione del progetto pubblicato recentemente. Chi si aggiudicherà il premio potrà partecipare all’evento di chiusura di Mindchangers che si terrà dal 23 al 25 settembre a Bruxelles. Inoltre, il video vincitore sarà veicolato in tutta Europa attraverso i canali ufficiali del progetto.

Per partecipare è necessario compilare il form dedicato e caricare un video:

focalizzato sul concept “The future will thank you” e in relazione alla giustizia climatica e/o social;

in una delle 24 lingue ufficiali dell’Unione Europea;

con sottotitoli in inglese;

nel formato 9:16;

con durata massima di 90 secondi;

con dimensione max di 500 MB.

La presentazione del contest e le linee guida per partecipare sono disponibili a questo link.

Si ricorda che la scadenza del contest è fissata per il 3 aprile 2024.