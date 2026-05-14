Nell’ambito delle iniziative per l’ottantesimo della Repubblica, l’ANCI invita i Comuni italiani a promuovere momenti di partecipazione collettiva in occasione dell’evento celebrativo “I volti della Repubblica – 80 anni dal Referendum”, che si terrà la sera del 2 giugno in Piazza del Quirinale.
L’iniziativa, promossa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sarà trasmessa in diretta su Rai Uno e intende coinvolgere cittadine e cittadini in un momento corale dedicato alla memoria repubblicana, ai valori costituzionali e al significato della scelta compiuta dagli italiani nel referendum del 1946.
In una lettera recapitata in queste ore a tutti i Comuni, il presidente di ANCI nazionale Gaetano Manfredi invita sindache e sindaci a favorire la partecipazione delle comunità locali, anche attraverso l’organizzazione di momenti pubblici nelle piazze dei propri Comuni, eventualmente preceduti da iniziative di testimonianza e racconto dei valori fondanti della nostra democrazia.
SCHEDA TECNICA E INFO (adesioni entro il 25 maggio p.v.)