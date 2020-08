“Quella che siamo attraversando è una fase particolarmente importante per il settore e il mondo dello sport che vedrà una sorta di nuova fondazione, dal punto di vista strutturale e gestionale-organizzativo, per questo ringrazio per la disponibilità dimostrata dal governo di ascoltare e accogliere il punto di vista dei Comuni italiani nel Testo Unico per lo sport, un elemento di cui siamo grati e soddisfatti”. Così il vicepresidente vicario ANCI Roberto Pella, sindaco di Valdengo (BI), nel corso di una call conference con il Capo Dipartimento per lo Sport, Giuseppe Pierro e con il consigliere Dario Simeoli per discutere del testo di riforma. Presenti anche gli assessori allo sport dei Comuni capoluogo.

“L’emergenza Covid e il periodo di lockdown – ha sottolineato Pella – hanno contribuito a dare forti input e segnali rispetto alla necessità di normare un mondo che si regge sul volontariato e su figure professionali che meritano quindi un inquadramento all’interno della riforma”.

Nel corso della riunione, analizzando la bozza di Testo Unico, il vicepresidente vicario ha illustrato alcune proposte di precipua importanza per Comuni da inserire nel testo e che, nei prossimi giorni, saranno definite in un documento che sarà inviato al Capo dipartimento per lo Sport.

Le istanze dell’ANCI vanno dalla presenza dell’Associazione dei Comuni all’interno della Cabina di regia prevista nella riforma, in modo che i Comuni siano coinvolti nel “Green New Deal” per lo sport, alla costruzione di una strategia nazionale che renda protagonisti i territori di una rinascita della promozione turistica attraverso un’offerta sportiva sostenibile ed efficiente dal punto di vista energetico.

In questo quadro, risultano inoltre importanti l’introduzione dello sport nella scuola primaria, la prescrizione medica dell’attività fisico-motoria laddove necessaria e l’inserimento della stessa nei livelli essenziali di assistenza (LEA).