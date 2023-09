“Gli ultimi provvedimenti normativi in materia di personale e finanza locale“ è il titolo del prossimo appuntamento di “Chiedilo ad ANCI” che si terrà lunedì 25 settembre alle ore 11.00.

Dopo i primi incontri su PNRR, appalti, personale e contabilità torna l’appuntamento con “Chiedilo ad ANCI”, ciclo di webinar nel corso del quale esperti e funzionari ANCI rispondono alle domande degli Amministratori nelle materie di maggiore rilievo per i Comuni. Il prossimo incontro sarà l’occasione per fare il punto sulle recenti evoluzioni normative in materia di personale e finanza locale. Il webinar sarà l’occasione per presentare proposte di ANCI per la legge di Bilancio per il 2024.

