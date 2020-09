Pubblichiamo la nota ANCI al decreto interministeriale (17 marzo 2020) e circolare attuativa (13 maggio 2020) sulle capacità di assunzione dei Comuni.

A decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni possono effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di una spesa complessiva non superiore ad un valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità assestato in bilancio di previsione.