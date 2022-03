Nelle sede nazionale di ANCI è stato presentato il rapporto “Soluzioni e tecnologie per i piccoli Comuni e le aree montane” (a questo link le info per il download) promosso da Fondazione Symbola, Fondazione Hubruzzo e Carsa con il patrocinio di ANCI. All’incontro hanno preso parte Lino Gentile, responsabile ANCI Aree Interne, Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola, Sergio Galbiati, presidente della Fondazione Hubruzzo e Vanessa Pallucchi, portavoce Forum Terzo Settore. Da remoto e intervenuta la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna.

“I piccoli Comuni – ha dichiarato a margine della presentazione del rapporto il presidente del Consiglio nazionale di ANCI, Enzo Bianco – sono l’ossatura, la spina dorsale che sostiene i nostri territori sempre di più messi a dura prova dalle grandi sfide globali: dai cambiamenti climatici alla pandemia, dalla transizione digitale e alle grandi crisi umanitarie, come quella che purtroppo stiamo vivendo con la guerra in Ucraina. In questo scenario, in cui i sindaci sono sempre più protagonisti, le politiche pubbliche devono andare nella direzione della tutela e della cura dei territori per renderli sicuri e vivibili. Solo così potremo garantire servizi fondamentali e contrastare lo spopolamento che investe i nostri borghi che dimostrano di non arrendersi mai”.

“Il rapporto promosso dalla Fondazione Symbola – ha rimarcato da parte sua il responsabile ANCI per le Aree interne, Lino Gentile – evidenzia con grande efficacia che la sfida al contrasto dello spopolamento dei piccoli Comuni delle aree interne si vince se si è capaci di coniugare cultura e tradizioni con l’innovazione tecnologica e sociale”.