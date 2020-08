È pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto relativo all’aumento dell’indennità di funzione per i sindaci dei Comuni fino a 3.000 abitanti.

Il provvedimento, adottato a seguito dell’intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, ripartisce il fondo di 10 milioni annui tra 3.598 Comuni in tutta Italia.

Soddisfazione in casa ANCI: era stata l’associazione dei Comuni a farsi carico della questione, ribadendo in più occasioni come le responsabilità dei sindaci dei piccoli Comuni non fossero inferiori rispetto a quelle dei colleghi delle grandi città.

L’attuazione della misura prevista dal decreto-legge n.124/2019, convertito con la legge n.157/2019, pone fine ad una situazione di stallo, giacché le indennità erano ferme da anni.

In allegato, il decreto.