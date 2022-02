Entro il mese di febbraio saranno emanate le linee guida per le assunzioni a tempo determinato nei piccoli Comuni con i fondi del PNRR. Lo ha annunciato il capo dipartimento della Funzione pubblica, Marcello Fiori, nel corso del webinar ANCI sulle “Assunzioni per il PNRR: regole ordinarie e straordinarie” organizzato per fare il punto della situazione sul personale dei Comuni che sarà dedicato all’attuazione del Next Generation Eu. La piattaforma consentirà a tutti i Comuni aventi diritto di presentare le proprie istanze direttamente online, seguendo le istruzioni contenute nelle linee guida in via di emanazione.

Sul fronte della formazione, il capo dipartimento di palazzo Vidoni ha poi annunciato l’avvio, da lunedì 21 febbraio, del programma per la formazione digitale di base per tutti i dipendenti pubblici. Entro l’estate l partiranno invece le attività formative sulla transizione ecologica e il PNRR (leggi il comunicato integrale).

Al Webinar ha partecipato il segretario generale dell’ANCI, Veronica Nicotra. “I Comuni – ha rimarcato Nicotra – si sono messi alle spalle una stagione di forte contenimento della finanza pubblica e di limitazione delle assunzioni, durante cui il comparto degli enti locali ha perso un esercito di dipendenti: circa 120 mila unità, cioè più di un terzo del personale. Quella che si apre oggi deve essere una stagione di discontinuità rispetto al passato e va vissuta da tutti i Comuni come un’occasione per recuperare gradualmente il terreno perduto”.

Secondo il segretario generale ci sono tutte le condizioni per cancellare il passato: “La nuova regola assunzionale entrata a regime proprio nel 2020 non ha ancora dispiegato tutti i suoi effetti, mentre molte regole introdotte dal decreto 80, su cui ANCI ha ottenuto dal governo alcune semplificazioni operative importanti, traguardano il loro effetto oltre il 2026, termine ultimo per l’attuazione del PNRR. Se lavoreremo insieme, proseguendo nella piena collaborazione avviata con il MEF e la Funzione Pubblica, avremo una PA più giovane, competente, formata e più performante per i cittadini”.