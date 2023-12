ANCI nazionale ha elaborato una nota con l’obiettivo di supportare i Comuni nella corretta gestione delle sollecitazioni che riceveranno dagli operatori a seguito della pubblicazione dei prossimi bandi sulla misura PNRR relativa alle infrastrutture di ricarica elettrica. Gli operatori (Cpo) dovranno presentare nuove proposte progettuali, sia su strade extra urbane sia in zone urbane, rispetto ad una suddivisione per lotti dei territori. Anci ha pertanto sintetizzato e ricostruito le misure finanziarie e le azioni in corso/di prossima esecuzione, il quadro normativo attuale, gli adempimenti e le opportunità per i Comuni, partendo dall’esperienza maturata durante la prima fase di avvisi.

Da recenti interlocuzioni che l’ANCI ha avuto con i rappresentanti del MASE e del GSE, si è appreso che è in corso di finalizzazione la redazione dei nuovi bandi per la concessione ai Cpo dei contributi per l’installazione di stazioni di ricarica rapida. Il Ministero prevede di pubblicare i bandi nei primi mesi del 2024.