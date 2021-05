C’è anche Novara tra gli enti che saranno finanziati dall’Avviso pubblico “Fermenti in Comune”. La città è entrata ufficialmente in graduatoria nella “Linea d’intervento C – Comuni Grandi” (> 100.000 abitanti) che stanzia 1,6 milioni di euro per 10 proposte progettuali. Per avviare le attività sul territorio, i Comuni capofila dovranno ora procedere alla stipula di una convenzione attuativa con l’ANCI nazionale.

Finanziato con il riparto 2019 del Fondo nazionale per le Politiche Giovanili destinato ai Comuni, l’Avviso pubblico “Fermenti in Comune” mira a sostenere l’avvio o il rafforzamento di azioni positive messe in campo dai giovani per affrontare le sfide sociali ritenute prioritarie per le proprie comunità e in grado di contribuire fattivamente allo sviluppo locale.

L’impegno dell’ANCI è ora quello di individuare ulteriori risorse del Fondo Politiche Giovanili che possano consentire lo scorrimento della graduatoria e il finanziamento di altri progetti meritevoli, considerando che tutte le 19 proposte progettuali dei grandi Comuni ammessi a valutazione hanno superato la soglia dei 50 punti, considerata dalla commissione quale valore minimo per definire l’idoneità al finanziamento degli stessi.

Nel frattempo, proseguono i lavori delle commissioni di valutazione delle altre due linee dell’Avviso: la linea A destinata ai Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti e la B destinata ai Comuni con popolazione fra i 15.001 e i 100.000 abitanti.