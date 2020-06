ANCI Piemonte e ALI Piemonte organizzano un webinar di formazione specialistica sulla disciplina dei rinvii, delle scadenze e dei nuovi adempimenti della Pubblica Amministrazione Locale dopo l’Emergenza Covid-19. L’iniziativa si svolgerà il prossimo 22 giugno dalle ore 10:30 alle 13 ed è dedicata ad amministratori e dipendenti pubblici.

Interverranno i seguenti relatori:

Dott. Salvatore Bilardo – Ispettore generale capo per la finanza delle pubbliche amministrazioni presso la Ragioneria Generale dello Stato (Mef)

“La finanza e la contabilità degli enti locali alla luce dei recenti decreti legge per fronteggiare l’emergenza”

“Rinvio degli adempimenti contabili e delle scadenze ed interventi per garantire risorse e liquidità agli Enti Locali”.

“Adempimenti amministrativi in scadenza”

Al termine delle relazioni è prevista una sessione di domande e risposte. La conclusione dei lavori è prevista per le ore 13.

Il webinar è disponibile a un prezzo scontato per gli Enti Locali iscritti almeno a una delle due associazioni promotrici:

ENTI NON ASSOCIATI AD ALI O AD ANCI ENTI ASSOCIATI AD ALI O AD ANCI Enti da 0-1000 abitanti 125€ 100€ (sconto 20%) Enti sopra i 1000 abitanti 190€ 150€ (sconto 20%)

Per iscriversi è necessario:

Compilare e sottoscrivere il modulo di adesione allegato

Versare la quota di iscrizione sul c/c intestato ad ALI – Autonomie Locali Italiane – (IBAN IT 26 Z 01005 03382 000000211181) con causale “ Webinar 22 giugno 2020

Denominazione Ente di appartenenza”

Inviare il modulo e la quietanza di pagamento all’indirizzo e-mail: segreteria@alipiemonte.it

Al ricevimento della documentazione saranno comunicate le credenziali di accesso al webinar.

Attenzione: dal 2020 non è più in vigore la riduzione del 50% per le spese di formazione che era stata prevista dal D.L. 78/2010 negli Enti Locali.

La norma prevedeva all’articolo 6, comma 13 che gli enti non dovevano prevedere spese superiori al 50% di quelle sostenute nel 2009. L’art. 57, comma 2 del Decreto-Legge 26 Ottobre 2019 n.124 (convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 – G.U. 24/12/2019, n. 301) ora dispone che: “A decorrere dall’anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui all’articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”