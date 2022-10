Una giornata di formazione organizzata da ANCI Piemonte, ANCI Liguria e Fondazione Compagnia di San Paolo, per l’animazione e l’assistenza al bando Next Generation WE II – è in programma venerdì 7 ottobre dalle ore 9 a Genova nella sala Enrico Piccardo di Palazzo Ducale (sede di ANCI Liguria).

Nel corso della giornata verranno illustrate nel dettaglio le opportunità del citato bando, con particolare riferimento ai progetti sociali.

Prevista una sessione informativa (ore 9.30) e laboratoriale di co-progettazione e networking “Politiche sociali: persone, servizi, finanziamenti” (ore 11.30).

Il bando, aperto fino alle ore 13 del 31 dicembre 2022, si rivolge a Comuni, Unioni di Comuni (incluse le Comunità montane), Città metropolitane e Province. Sostiene interventi di progettazione rilevanti per il territorio aventi i requisiti di finanziabilità nell’ambito delle risorse disponibili attraverso il PNRR e/o i programmi europei, nazionali e regionali, ferma restando la coerenza con i 6 assi prioritari di intervento del PNRR e le linee programmatiche della Compagnia di San Paolo.

È possibile candidare:

una sola proposta se il soggetto proponente ha una popolazione inferiore ai 50.000 abitanti,

due proposte, se il soggetto proponente ha una popolazione compresa tra i 50.000 e i 150.000 abitanti,

quattro proposte, se il soggetto proponente ha una popolazione superiore ai 150.000 abitanti.

Nel caso di Unioni di Comuni, la dimensione pertinente è quella della sommatoria dei Comuni appartenenti.

I dettagli sul sito della Fondazione Compagnia di San Paolo.