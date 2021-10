Nell’ambito del progetto europeo PACTESUR (Protect Allied Cities against TErrorism in Securing Urban aReas), ANCI Piemonte seleziona 20 operatori di Polizia Locale nei Comuni piemontesi per partecipare al percorso formativo internazionale “Academy”, che si terrà a Torino dal 16 al 18 novembre 2021.

Il progetto, finanziato dal Fondo Sicurezza Interna – Polizia (ISF-Police Action Grant), mira a rafforzare la sicurezza degli spazi pubblici urbani e ha l’obiettivo di accrescere le competenze e la capacità d’azione dei Comuni in caso di minaccia terroristica.

Il percorso formativo affronterà questioni di estrema attualità, tra cui: identificazione di comportamenti sospetti, safety and security degli eventi pubblici, le tecniche per la protezione del personale da attacchi con coltello, i principi di medicina tattica, le tecniche di mediazione e di negoziazione, la gestione dello stress post traumatico. Sono previste esercitazioni pratiche con simulatori di realtà virtuale.

Per partecipare all’Academy, il personale interessato (Titolari di Posizione Organizzativa, Commissari/Vice Commissari, Ispettori Capo/Ispettori e Assistenti/Agenti Scelti/Agenti) dovrà possedere obbligatoriamente i seguenti requisiti:

– Anzianità di servizio superiore ai trenta mesi

– Esperienza di gestione operativa di eventi

– Idoneità incondizionata all’espletamento dei servizi esterni

– Inquadramento lavorativo con rapporto di lavoro a tempo pieno

Gli interessati devono far pervenire la propria richiesta all’Ufficio Cooperazione Internazionale e Progetti europei di ANCI Piemonte tramite e-mail all’indirizzo europa@anci.piemonte.it entro e non oltre il 10 novembre 2021, trasmettendo in allegato il proprio CV ai fini della verifica dei requisiti di ammissione. I posti saranno assegnati in base all’ordine di ricezione delle richieste.

Allo stesso indirizzo di posta elettronica gli interessati possono richiedere il programma dettagliato dell’iniziativa.