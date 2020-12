Lo scorso 1° dicembre il Dipartimento per le Politiche della Famiglia della Presidenza del Consiglio ha pubblicato l’Avviso “EDUCARE IN COMUNE”, che mette a bando 15 milioni di euro per promuovere l’attuazione di interventi progettuali, anche sperimentali, per il contrasto della povertà educativa e il sostegno delle opportunità culturali, formative ed educative dei minori, promuovendo modelli e servizi di welfare di comunità, consolidando le esperienze già presenti nei nostri territori e sostenendo il lavoro dei Comuni italiani.

I Comuni, in qualità di unici beneficiari del finanziamento, potranno partecipare al bando singolarmente o in forma associata, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

Le proposte progettuali dovranno valorizzare lo sviluppo delle potenzialità fisiche, cognitive, emotive e sociali dei bambini e degli adolescenti, e prevedere interventi e azioni in linea con gli obiettivi della Child Guarantee. Tre le aree tematiche oggetto di finanziamento: la famiglia come risorsa; relazione e inclusione; cultura, arte e ambiente.

La scadenza dei termini di presentazione delle proposte progettuali è fissata al 1 marzo 2021. Ciascuna proposta potrà beneficiare di un finanziamento minimo di euro 50.000 e massimo di euro 350.000. I progetti ammessi a finanziamento dovranno avere una durata di 12 mesi.

Maggiori informazioni sono disponibili QUI.