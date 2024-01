Con l’obiettivo di diffondere la conoscenza di buone pratiche innovative e di successo nell’ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, nel 2022 la Città di Torino ha istituito il premio “Abbiamo un mondo in Comune” in memoria di Aurelio Catalano, Maurizio Baradello e Anna Tornoni, tre dirigenti scomparsi prematuramente, protagonisti della scena pubblica torinese nello sviluppo di attività di solidarietà internazionale e di iniziative per la pace.

Il 15 novembre 2023 è stato pubblicato il bando della seconda edizione del premio, suddiviso in tre categorie:

“premio Aurelio Catalano”: per iniziative di cooperazione allo sviluppo (emergenza, ricostruzione, assistenza, sviluppo sostenibile) attuate da OSC e da enti non profit del terzo settore con sede legale in Italia. “premio Maurizio Baradello”: per iniziative di cooperazione territoriale allo sviluppo attuate da Regioni e da enti locali italiani. “premio Anna Tornoni”: per iniziative di cooperazione allo sviluppo o di finanza sostenibile attuate da OSC e da altri soggetti senza finalità di lucro con sede legale in Italia, come definiti dalla Legge 125/2014, art. 26, c. 2, e iscritti (alla data di scadenza del bando) nell’elenco di cui alla Legge 125/2014, art. 26, c. 3, costituito presso l’AICS; nonché da soggetti aventi finalità di lucro con sede legale in Italia, come definiti dalla Legge 125/2014, art. 27.

Il bando è pubblicato sul sito della Città di Torino A QUESTO LINK.

La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è il 29 febbraio 2024, alle ore 12:00. La documentazione dovrà pervenire a cooperazione.internazionale@cert.comune.torino.it. Lo stesso indirizzo di posta elettronica può essere usato per le richieste di informazioni.