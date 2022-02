Si è conclusa, con una cerimonia di premiazione nella sede di ANCI Piemonte, a Torino, la quinta edizione di Piemonte Innovazione e Sviluppo, il contest promosso da ANCI Piemonte in collaborazione con ANFoV, patrocinato da Giunta e Consiglio regionale del Piemonte e dedicato alla PA locale innovativa.

Quella di quest’anno è stata l’edizione dei record (95 progetti candidati in rappresentanza di 178 Comuni) ed ha saputo stimolare una risposta eccellente da parte del territorio, raccogliendo esperienze virtuose in tutte le 8 province piemontesi e coinvolgendo amministrazioni dimensionalmente molto diverse. Particolarmente ampia la risposta dei micro Comuni e delle forme aggregate quali Unioni e Consorzi.

Il primo premio, un contributo di 10 mila euro, è andato all’Unione Montana Valle Varaita per il progetto “INNOVA.raita”, iniziativa ad elevato potenziale d’impatto che la Commissione di valutazione ha apprezzato per la sua capacità trasformativa in ambito montano, attraverso il recupero di alcuni uffici dell’Unione adibiti a spazi di co-working ed una revisione del modello di mobilità in chiave sostenibile grazie al rafforzamento del sistema di ciclabilità ed all’introduzione di nuove colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

Secondo e terzo premio rispettivamente al Comune di Verbania (6.500 euro per il progetto “Verbania green anche sul lago”, finalizzato all’adozione di una barca a propulsione elettrica per la promozione di un’attività di sensibilizzazione circa la tutela dell’ambiente e gli effetti dei cambiamenti climatici nell’area del Lago Maggiore)e all’Unione di Comuni Colline Di Langa E Del Barolo (3.500 euro al progetto “E-co.Log Piattaforme digitali per la sostenibilità della wine supply chain nel territorio UNESCO”, per la sperimentazione di un innovativo modello logistico in grado di automatizzare attraverso una piattaforma tecnologica la gestione dei flussi e ridimensionare il congestionamento del traffico).

Alla municipalità di Castellar del Comune di Saluzzo il riconoscimento speciale messo a disposizione dalla Fondazione CRC di Cuneo (5.000 euro per il progetto “Sviluppo di comunità”) mentre al Comune di Poirino è andato il premio BBBell, (24 mesi di connettività wireless e servizio cloud per il progetto “Una nuova idea di comunità energetica”).

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato i vertici di tutti gli sponsor e i partner di Piemonte Innovazione e Sviluppo 2021: un network prestigioso e qualificato in cui figurano Fondazione CRT, Fondazione CRC, Fondazione Cariplo, Intesa Sanpaolo Innovation Center, Iren, SMAT, LINKS Foundation e BBBell.

“In un’epoca di trasformazioni e cambiamenti strutturali come quella attuale – commenta Michele Pianetta, vicepresidente di ANCI Piemonte con delega all’Innovazione e alle Smart Cities – un’iniziativa come Piemonte Innovazione ci ricorda la centralità dei piccoli Comuni e delle comunità locali, comprese quelle periferiche, capaci di esprimere spirito di adattamento e resilienza con la forza delle buone idee. Il successo di questa edizione deve essere di stimolo per il futuro: i 95 progetti raccolti rappresentano un patrimonio che dobbiamo valorizzare per contribuire nei territori ad uno sviluppo realmente inclusivo e sostenibile”.

“La scelta di ANCI Piemonte di attivare una partnership strategica organizzativa con ANFoV per rilanciare il Premio Innovazione e Sviluppo Next Generation è stata per la nostra Associazione particolarmente gratificante e si è dimostrata decisamente vincente – dichiara Antonello Angeleri, segretario generale di ANFoV, l’Associazione Nazionale per la Convergenza nei Servizi di Comunicazione -. Grazie al suo diffuso network con i soggetti imprenditoriali ed istituzionali coinvolti nel settore dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione, ANFoV ha saputo consolidare capillarmente il radicamento territoriale dell’iniziativa e a favorirne la crescita su ampia scala.”

“È particolarmente importante far emergere i progetti innovativi che arrivano dal territorio, in particolar modo dai piccoli e medi comuni che in questo percorso devono poter avere il sostegno della Regione e di Enti come ANCI e ANFOV – commenta l’assessore regionale all’Innovazione, Matteo Marnati -. La Regione crede fortemente in queste progettualità che vanno nella direzione dell’innovazione ma anche della sostenibilità. La massiccia adesione a questa quinta edizione del premio, che ha registrato la presentazione di 95 progetti, dimostra inequivocabilmente la pronta risposta del territorio”.

“Fare innovazione vuol dire dare sostegno all’economia e fornire soluzioni concrete a problemi pratici che appartengono alla vita delle comunità, dei cittadini e dei lavoratori e i progetti presentati in questa edizione ne sono la dimostrazione”, sostiene Maurizio Montagnese, presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center. “Le idee premiate puntano su digitalizzazione e sostenibilità ambientale e costituiscono un enorme valore aggiunto per il territorio e per la qualità della vita delle persone”.

“I territori possono essere un’importante area di ricaduta per l’innovazione, esercitando allo stesso tempo il ruolo di veri e propri motori per lo sviluppo a favore della crescita economica delle diverse realtà locali – afferma Renato Boero, presidente del Gruppo IREN -. Iren da sempre è vicina alla PA e alle start up innovative, con lo scopo di velocizzare questi importanti processi di crescita. Iniziative come il Premio Piemonte Innovazione & Sviluppo sono esempi concreti di sostegno e stimolo affinché processi innovativi siano sempre più trasversali a tutte le realtà produttive e istituzionali della nostra regione”.

“Questa edizione del Premio Piemonte Innovazione – ha dichiarato Ezio Raviola, vicepresidente della Fondazione CRC – che la Fondazione CRC convintamente sostiene, testimonia lo sforzo comune che tutta la provincia di Cuneo sta sostenendo per migliorare la qualità della vita adottando pratiche innovative e d’impatto. I temi dell’innovazione e dello sviluppo sostenibile e inclusivo, centrali nel nostro Piano Pluriennale 2021-24 +Sostenibilità +Comunità +Competenze, saranno sempre più strategici per il futuro dei nostri territori”.

“La rinascita del territorio è legata a filo doppio alla capacità di innovare: per questo la Fondazione CRT sostiene il ‘Premio Piemonte Innovazione e Sviluppo Next generation’, che si qualifica come una fucina di idee 4.0 per la crescita, lo sviluppo e il cambiamento – afferma il presidente della Fondazione CRT, Giovanni Quaglia –. Le numerose proposte raccolte dimostrano come i Comuni e gli Enti locali, vera e propria spina dorsale del Piemonte e dell’intero Paese, siano dotati di visione strategica: le nuove tecnologie hanno la forza di rendere più vivo e attrattivo il territorio, anche in una dimensione europea, e sono una leva efficace per costruire un futuro più sostenibile, digitale e inclusivo per l’intera comunità, a partire proprio dalla next generation”.

“In 30 anni di attività, da quando è nata, nel 1991, Fondazione Cariplo ha destinato 215 milioni di euro per più di 2000 progetti in campo ambientale per la tutela delle risorse naturali e della biodiversità, la mobilità sostenibile, il contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici, la promozione dei green jobs, la rivitalizzazione delle aree interne, l’educazione alla sostenibilità. Siamo orgogliosi di aver potuto contribuire quindi a questa iniziativa che si innesta perfettamente nell’alveo delle attività della nostra fondazione. E siamo davvero contenti che anche il nostro territorio sia stato premiato, mostrando attenzione e intraprendenza nel partecipare al concorso”, ha dichiarato Francesca Zanetta, membro della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo.

“Riconfermando il sostegno al Premio Piemonte Innovazione & Sviluppo – commenta il presidente SMAT, Paolo ROMANO – si intende evidenziare la cultura dell’innovazione intesa come chiave di volta per una gestione efficiente del servizio idrico finalizzata, anche attraverso la Ricerca applicata, alla tutela della risorsa idrica e allo sviluppo sostenibile delle Comunità locali. L’iniziativa, inoltre, rappresenta per SMAT, che opera su un territorio di 290 Comuni, un’opportunità per comprendere quali azioni sviluppare per rispondere concretamente alle esigenze di innovazione del territorio gestito”.

“Essere al fianco dei nostri territori e sostenere il loro sviluppo e crescita è uno degli asset fondamentali di BBBell – afferma Simone Bigotti, AD di BBBell –. Per questo motivo anche per quest’anno abbiamo deciso di confermare il nostro ruolo di Partner tecnico e di sostenere con i nostri servizi uno dei Comuni vincitori del Premio. Questa iniziativa – prosegue Bigotti – si inserisce perfettamente nell’ambito del progetto “Il mio Comune è digitale”, che stiamo portando avanti con successo in questi mesi, che ha l’obiettivo di favorire il processo di digitalizzazione delle PA in anticipo rispetto ai piani in essere portando sin da subito una connessione internet fino a 100 Mega senza dover attendere la posa della fibra ottica prevista nel piano BUL”.

“I progetti hanno un livello di qualità elevato – afferma Marco Mezzalama, presidente di Fondazione LINKS – e dimostrano come i Comuni piemontesi stiano sposando nuovi modelli di sviluppo basati sulla sostenibilità ambientale, la digitalizzazione e l’innovazione sociale. È davvero un segnale incoraggiante per il futuro delle nostre comunità”.

L’ELENCO DEI PREMIATI

Premiato Progetto Motivazione Unione Montana Val Varaita: PRIMO PREMIO ANCI PIEMONTE 10.000 EURO “INNOVA.raita” Per aver proposto una soluzione originale ed innovativa per il superamento del digital divide del territorio e per il ripopolamento giovanile della Valle attraverso il recupero di spazi pubblici e la revisione della mobilità Comune di Verbania: SECONDO PREMIO ANCI PIEMONTE 6.500 EURO “Verbania green anche sul lago” Per aver sviluppato una rete al supporto di natanti elettrici per la mobilità e il turismo lacustre con particolare attenzione alla disabilità Unione di Comuni “Colline di Langa e Barolo”: TERZO PREMIO ANCI PIEMONTE 3.500 EURO “E-co.Log Piattaforme digitali per la sostenibilità della wine supply chain nel territorio Unesco” Per aver realizzato un progetto di grande impatto e fortemente innovativo per razionalizzare e ridurre l’impatto ambientale della logistica nel trasporto del vino Municipalità di Castellar: PREMIO SPECIALE FONDAZIONE CRC 5.000 EURO “Sviluppo di Comunità” Per l’impegno nell’innovazione sociale che ha generato immediati impatti positivi sul contesto socio-ambientale concorrendo ad aumentare la coesione sociale, la solidarietà e la sostenibilità a lungo termine Comune di Poirino: PREMIO SPECIALE BBBELL IN SERVIZI TECNOLOGICI DI CONNETTIVITÀ E CLOUD “Una nuova idea di comunità energetica” Per essersi posto l’obiettivo di sviluppare una comunità energetica che mette insieme PA, mondo del lavoro e volontariato al fine di promuovere e favorire la produzione, l’utilizzo/consumo di energie rinnovabili

Menzioni Speciali di Innovation Center di INTESA SANPAOLO:



GATTINARA con il progetto “LO SPORTELLO DEL DIGITALE – IL COMUNE ACCOMPAGNA I CITTADINI”: per lo sviluppo di un progetto ad alto potenziale per la trasformazione digitale della pubblica amministrazione al servizio della cittadinanza e del tessuto produttivo locale con un focus particolare sulle tematiche dell’economia circolare e della città smart.

COMUNE DI CHIUSA DI PESIO con il progetto “L’ATTESA CHE NON PESA”: per lo sviluppo di un progetto ecosostenibile collegato alla realizzazione di pensiline innovative per agevolare la fruizione dei mezzi pubblici e offrire un servizio unico per un piccolo Comune di montagna, presentato in modo accattivante, in collaborazione con gli studenti e le aziende del territorio e per l’attenzione al concetto di città del futuro.