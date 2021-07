Dopo il successo dei primi due appuntamenti, un nuovo webinar sul Premio Piemonte Innovazione è in programma mercoledì 14 luglio alle ore 16, sulla piattaforma Teams.

L’incontro è dedicato ai Comuni della provincia di Torino e fa parte del ciclo di eventi organizzati da ANCI Piemonte e ANFoV per promuovere la nuova edizione del Premio e per offrire un momento di confronto sulle nuove sfide della PA e sulle opportunità future, con un focus su alcuni dei temi più rilevanti per l’innovazione dei territori, dalla mobilità sostenibile alla sharing economy, dalla digitalizzazione dei beni culturali alla gestione dei big data per finalità di pubblico interesse quali protezione civile e gestione delle calamità, sino all’implementazione delle comunità energetiche.

“L’obiettivo dell’ANCI Piemonte è quello di promuovere l’innovazione che parte dal basso, valorizzando quella capacità di risolvere problemi concreti che è nel DNA dei nostri amministratori – rammenta il vicepresidente all’Innovazione, Michele Pianetta -. Il Premio Piemonte Innovazione e Sviluppo Next Generation va in questa direzione, poiché da sempre cerca di abbattere le barriere e di essere inclusivo, per dimostrare che si può essere innovativi anche in provincia e in periferia”.

Maggiori dettagli sul programma dei webinar e sulle modalità di partecipazione sono disponibili su Facebook, sul portale di ANCI Piemonte e sul sito di ANFoV.

Tutte le informazioni sul premio, bando e procedura di candidatura sono disponibili sul sito dell’iniziativa.

LINK PER COLLEGARSI AL WEBINAR DEL 14/7 ORE 16

PROGRAMMA